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Остерегайтесь подделки электронных документов!
Сообщаем Вам, что с 24 марта 2022 года документы, выдаваемые ЧАКБ "ДАВР БАНК"ом, будут подтверждаться QR-кодом вместо печати и подписи Подлинность электронного документа, выданного Банком, действительна, если создана ссылка на программу чтения QR-кода https://germes.davrbank.uz и ссылка подтверждает, что документ, выданный Банком, соответствует электронной версии. В случае выявления случаев подделки электронных документов просим Вас обращаться непосредственно в Правление банка или правоохранительные органы в установленном порядке.
Остерегайтесь мошенников
В сети создается множество фейковых страниц от имени Давр Банка, отправляются сообщения с просьбой перейти по подозрительным ссылкам.
Мы убедительно просим Вас доверять достоверной информации из официальных источников!
Наши официальные страницы:
Telegram: https://t.me/davrbankuz
Facebook: https://www.facebook.com/davrbankuz
Instagram: https://www.instagram.com/davrbankuz
Мы убедительно просим Вас доверять достоверной информации из официальных источников!
Наши официальные страницы:
Telegram: https://t.me/davrbankuz
Facebook: https://www.facebook.com/davrbankuz
Instagram: https://www.instagram.com/davrbankuz
С 1 августа 2022 года
Услуги банка для снятие наличных с валютных карт Visa в кассах Давр Банка установлены в размере 0,5%.