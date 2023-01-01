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Идеальное предложение среди вкладов
С 1 дня внесения вклада идут начисления в размере 24% годовых
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Услуги
МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
Оплачивайте онлайн-услуги и многие другие виды товаров через мобильное приложение DAVR MOBILE.
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Предоставление
КРЕДИТОВ
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Пластиковые
КАРТЫ от DAVR BANK
Оформляйте пластиковые карты от DAVR BANK, большой спектр услуг по выгодным тарифам
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Остерегайтесь подделки электронных документов!
Сообщаем Вам, что с 24 марта 2022 года документы, выдаваемые ЧАКБ "ДАВР БАНК"ом, будут подтверждаться QR-кодом вместо печати и подписи Подлинность электронного документа, выданного Банком, действительна, если создана ссылка на программу чтения QR-кода https://germes.davrbank.uz и ссылка подтверждает, что документ, выданный Банком, соответствует электронной версии. В случае выявления случаев подделки электронных документов просим Вас обращаться непосредственно в Правление банка или правоохранительные органы в установленном порядке.
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Остерегайтесь мошенников
В сети создается множество фейковых страниц от имени Давр Банка, отправляются сообщения с просьбой перейти по подозрительным ссылкам.
Мы убедительно просим Вас доверять достоверной информации из официальных источников!

Наши официальные страницы:
Telegram: https://t.me/davrbankuz
Facebook: https://www.facebook.com/davrbankuz
Instagram: https://www.instagram.com/davrbankuz
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С 1 августа 2022 года
Услуги банка для снятие наличных с валютных карт Visa в кассах Давр Банка установлены в размере 0,5%.
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Востребованные продукты
Онлайн-обращение
Онлайн-обращение
Форма для заполнения онлайн обращений в DAVR BANK
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Вклады
Вклады
Вклады от DAVR BANK. Не только хранение, но и приумножение денежных средства.
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Карты
Карты
Осуществление безналичных платежей и онлайн покупок при помощи пластиковых карт от DAVR BANK
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Ипотека
Ипотека
Целевые ипотечные кредиты на приобретение недвижимости от DAVR BANK
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Автокредиты
Автокредиты
Целевые кредитные продукты от DAVR BANK, на покупку автомобилей.
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Микрозаймы
Микрозаймы
Потребительские кредиты для самых различных целей.
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Воспользуйтесь функциями онлайн-банкинга:
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