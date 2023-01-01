Остерегайтесь подделки электронных документов!

Сообщаем Вам, что с 24 марта 2022 года документы, выдаваемые ЧАКБ "ДАВР БАНК"ом, будут подтверждаться QR-кодом вместо печати и подписи Подлинность электронного документа, выданного Банком, действительна, если создана ссылка на программу чтения QR-кода https://germes.davrbank.uz и ссылка подтверждает, что документ, выданный Банком, соответствует электронной версии. В случае выявления случаев подделки электронных документов просим Вас обращаться непосредственно в Правление банка или правоохранительные органы в установленном порядке.